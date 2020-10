E' guerra tra Napoli e Juventus

(credits: Juventus Fb)



- Ormai è scontro tra Juventus e Napoli dopo che gli azzurri rischiano di perdere Juve-Napoli 3-0 a tavolino per non essere scesi all'Allianz Stadium, fermati dall'ASL partenopea dopo i casi di positività di Elmes e Zielinski. Adesso lo scontro coinvolge anche la Lega e Governo, soprattutto nel punto delle competenze la norma prevede: "Il Cts richiama gli obblighi di legge sanciti per il contenimento del contagio dal virus e ribadisce la responsabilità dell'Asl competente e, per quanto di competenza, del medico sociale per i calciatori e del medico competente per gli altri lavoratori".A nulla è servita la mail dell'Asl arrivata al Napoli, che vietava la partenza per Torino, prontamente girata alla Lega, per uno sperato rinvio mai arrivato. La Lega, infatti, si è appellata alla norma che prevede: "Il protocollo prevede regole certe e non derogabili, che consentono la disputa delle partite di campionato pur in caso di positività". A rimettere i cocci al loro posto ci penserà il ministro dello Sport Spadafora, per un incontro con Figc e Lega, in cui ribadirà l'impegno del Governo contro il virus.