Dante, Bari e la ‘Commedia’ in dialetto barese

- Per l’apertura delle celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri (1265-1321), si è svolto alla presenza del presidente della Repubblica, nel Cortile d’Onore del Quirinale, il Concerto sinfonico con l’Orchestra Luigi Cherubini, diretto da Riccardo Muti.

Il Presidente Mattarella, ricordando la figura di Dante nella sua grandezza umana e intellettuale, ha definito il sommo poeta “il più universale dei poeti italiani”.

Anche Bari ha onorato Dante con la traduzione in dialetto barese de “La ‘Chemmedie’ de Dande veldat’a la barese”, ad opera del poeta Gaetano Savelli, pubblicata in tre volumi da Savarese: “U ‘Mbìerne” (Inferno), “U Pergatorie” (Purgatorio) e “U Paravise” (Paradiso). Una immane fatica, pubblicata dall’autore a sue spese e presentata, qualche decennio fa, in un gremitissimo Circolo Unione di Bari a cura dell’Università Popolare, allora presieduta dal prof. Alberto Milella Chartroux, medico.

Bari può essere orgogliosa di essere stata citata da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia, citazione che la Puglia divide solo con Brindisi e che molte città famose ci invidiano. Armando Perotti (1865-1924), ne parla nel suo volume “Bari dei nostri nonni” (Adriatica Editrice). Quanto sopra è ricordato anche da Nicola Roncone nella sua corposa pubblicazione “L’Istria e la Puglia negli Studi di Francesco Babudri” (Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano), nella quale si legge che la nostra città non è citata come un insignificante inciso, ma come termine essenziale nella trafila di un discorso in uno dei più delicati canti del Paradiso, l’ottavo, in cui traspira il dramma della mancata vita di un principe magnifico, Carlo Martello, il quale se fosse vissuto più a lungo,avrebbe saputo compiere tante belle imprese di pacifica e proficua politica. In questo ambiente di luce appare il nome di Bari, circoscrivendo una configurazione politica di grande momento.

