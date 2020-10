(credits: Ac Milan Fb)







Nella ripresa il Milan rallenta ed il Celtic ne approfitta per accorciare le distanze con Elyonoussi che 76' su calcio d'angolo batte Donnarumma per 1-2. Al 92' chiude i conti Hauge che, dopo aver superato in velocità Duffy, supera Barkas per il definitivo 1-3.

- Il Milan vittorioso a Glascow contro il Celtic nel suo esordio in Europa League per 1-3. Ad aprire le marcature ci pensa Kurtic al 14' che di testa sigla lo 0-1 su cross di Castillejo. Sul finale di tempo arriva il raddoppio di Diaz imbeccato da Hernandez che, con tiro ad incrociare, supera Barkas per il 0-2.