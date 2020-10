F1, GP Portogallo: pole Hamilton, prima fila Mercedes. Quarto un grande Leclerc

Supremazia Mercedes anche nelle qualifiche del Gran Premio di Portogallo, dove la scuderia della Stella ha conquistato la prima fila dello schierament ottenuta montando gomme medie su entrambe le monoposto.





La pole è firmata da un super Hamilton, autore della 97esima partenza al palo in carriera, che ha preceduto Bottas di 102 millesimi. Terzo tempo per Verstappen, quarto ancora una volta un ottimo Leclerc. La Ferrari di Vettel è stata invece eliminata in Q2 e partirà dalla 15esima posizione.





Domani la gara scatterà alle 14:10.