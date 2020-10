Fai: 'Il Liberty in scena: anteprima' al Museo civico di Bari

BARI - Nella settimana dedicata dalla Rai ai beni culturali in collaborazione con il FAI, che si conclude con Le Giornate FAI d’Autunno del 17,18,24 e 25 ottobre, la Delegazione FAI di Bari organizza mercoledì 14 ottobre – ore 17:20 - presso il Museo Civico di Bari in strada Sagges n.13, l’incontro 'Il Liberty in scena: anteprima' riflessioni e racconti…", con Pietro Marino, Critico, Storico dell’Arte, Christine Sperken Farese, Storica dell'Arte, e Giandomenico Amendola, Sociologo dell'Università di Firenze.Il FAI ha individuato le corrette modalità per poter organizzare un evento ristretto, per 40 iscritti, solo su prenotazione e solo fino ad esaurimento dei 40 posti a sedere a causa delle misure anti Covid, sarà possibile seguire l’evento anche in diretta sulla pagina Facebook della Delegazione FAI Bari al seguente indirizzo https://www.facebook.com/delegazionefaibari/