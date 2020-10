Fiera del Levante: eventi e spettacoli in programma oggi

BARI - In occasione della 84ª edizione Campionaria della Fiera del Levante, Unioncamere Puglia, partner della rete Enterprise Europe Network, organizza nell’ambito del Salone dell’Innovazione un ciclo di seminari gratuiti dal titolo Competere per l’innovazione. Obiettivo: incrementare i percorsi innovativi delle Piccole e Medie Imprese. I workshop sono rivolti a imprenditori e professionisti Mercoledì 7 ottobre alle 15.00 si parlerà di Spinta digitale.Alle 11.00 nel Salone dell’Innovazione si terrà l’incontro Opportunità e strategie per rafforzare il potenziamento di PMI innovative e start-up nell’area di cooperazione territoriale Grecia-Italia promosso dai partner del Progetto INCUBA. Partner italiani del Progetto INCUBA sono la Camera di Commercio di Bari e l’ARTI – Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione della Puglia. I lavori saranno aperti da Giuseppe Rubino, Dirigente della sezione cooperazione territoriale della Regione Puglia. Seguiranno gli interventi di Damiano Petruzzella, Giordano Dichter e Francesca Volpe del CIHEAM Bari e Annamaria Fiore di Arti Puglia. Le conclusioni saranno affidate a Gianfranco Gadaleta, Coordinatore del Segretariato Tecnico Programma CBC Grecia Italia 2014/2020.Sempre nel Salone dell’Innovazione dalle 11.00 alle 12.00 si terranno due talk: Identità digitale e servizi digitali per l’impresa, a cura di Infocamere e dalle 17.00 alle 20.00 Smart Cities 2.0, 3D, 4G, 5K Interverranno: Pasquale Luisi - Legale Rappresentante della Sit Srl Vito Leonardo Chiechi - Legale Rappresentante della Digitarca Srls Avv. Franco Dell'Acqua - Ref. Programma di sviluppo e programmazione strategica comune di Matera. Modera Antonio ProtaOggi nel Padiglione Internazionalizzazione della Regione Puglia protagoniste saranno le nuove frontiere dell’e-commerce con Amazon, Archiproducts e Prouvè.Dalle 10.30 alle 17.30 Sala workshop – Pad. 110 Appuntamento con il convegno internazionale dedicato al tema dell’e-commerce che intende costituire un’importante occasione per permettere alle PMI di conoscere ed esplorare le opportunità di sviluppo delle esportazioni, offerte dall'adozione di canali digitali per promuovere e commercializzare il proprio sistema di offerta sui mercati esteri. Il Convegno Digital Export e le nuove frontiere dell’e-commerce prevede la partecipazione di rappresentanti di istituzioni italiane, del governo nazionale e regionale, che presenteranno le politiche e gli strumenti di intervento a favore della promozione dell'export italiano, con focus sull'e-commerce, oltre agli incentivi ed iniziative a favore delle PMI per la realizzazione di attività di e-commerce e lo sviluppo di competenze e tecnologie digitali. Dalle 15.00 alle 16.00 Sala riunioni – Pad. 110 si terrà il workshop ICE e SACE a supporto del territorio pugliese. Progetto Flying Desk, il servizio di assistenza dell'Agenzia ICE - Italian Trade & Investment Agency che intende favorire l'internazionalizzazione e la promozione del Made in Italy. Al termine della presentazione, i referenti di ICE-Agenzia e SACE potranno incontrare le aziende pugliesi e supportarle nell'avviare o consolidare la loro presenza sui mercati esteri. Dalle 9.30 alle 13.00 al Padiglione 152 Sala 3 si terrà il convegno La Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile e le pianificazioni di settore: Economia Circolare. L’obiettivo è quello di attenzionare il vasto pubblico alle tematiche del riuso, dell’efficientamento energetico, dell’educazione ambientale, del contatto con la natura (conservazione e fruizione) e dell’uso dei prodotti ecocompatibili.Oggi comincia la tre giorni (7-8-9 ottobre Centro Congressi) dedicata al 4° Forum Mediterraneo 2020 in Sanità. Il programma è consultabile sul sito https://www.forummediterraneosanita.it/- Proseguono anche oggi, mercoledì 7 ottobre, le attività ludiche all’84esima Campionaria della Fiera del Levante. Dalle 15.00 alle 19.00 si replica lo show itinerante nel quartiere fieristico degli artisti di strada e trampolieri. Giochi e coreografie coglieranno di sorpresa i visitatori come dei flash mob spettacolari.Alle 16.30, 18.00 e 20.00 esibizione nei viali della Fiera, delle Bianche presenze, bianche Farfalle, eteree, eleganti, accompagnate da angeli bianchi in frac trasformeranno la Fiera in un luogo magico, lontano dal tempo. Figure che danzano, volano, stupiscono e attraverso giochi pirotecnici rendono i luoghi in posti surreali. Le farfalle, accompagnate da uomini eleganti, si illuminano con delicate iridescenze di luce a led! I trampolieri si spostano da un posto all’altro traghettando il pubblico e i visitatori da una piazza all’altra, affascinandoli con la loro poesia.