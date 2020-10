GionnyScandal: online il video del nuovo singolo 'Buonanotte'

E’ disponibile su YouTube il video di “Buonanotte” il nuovo singolo di GionnyScandal, uno dei maggiori esponenti della nuova generazione rap in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito elementi rap, pop, Trap, Emo e sorprendenti melodie vocali.

Dopo l’ottimo riscontro del suo ultimo album “Black Mood” e sulla scia del successo di hit virali che hanno ricevuto milioni di stream e certificazioni oro e platino (“Solo te e me”, “Buongiorno”, “Per sempre”, Sei così bella” sono solo alcuni dei brani), “Buonanotte”, uscito per Virgin Records (Universal Music Italy), è il singolo che ha inaugurato la nuova stagione artistica di Gionnyscandal, idolo di moltissimi giovani amanti del rap di casa nostra.

Il brano, scritto dallo stesso Gionata Ruggieri e prodotto da Sam Lover, porta il cantante verso una dimensione più intima e umana del suo essere artista. Una poesia pura e sincera intrisa di sentimento che diviene una dolce “buonanotte” dedicata alla persona amata.

“Buonanotte - dichiara GionnyScandal – vuole essere un augurio di dolce notte rivolto alle persone a noi più care. Tutti noi siamo abituati prima di addormentarci a pensare in particolare alla persona che amiamo e ad augurarli la buonanotte. Un semplice gesto, un messaggio quotidiano che per diverse circostanze o per rotture improvvise all’interno di un rapporto da un momento all’altro può capitare di non poter più fare. Buonanotte nasce infatti nelle sere malinconiche in cui mi ero lasciato con la mia ragazza e non potendole più augurare la buonanotte, per colmare il vuoto, ho sentito l’esigenza di sfogarmi attraverso la scrittura di questa canzone. “Buonanotte” è tutto quello che non ho mai avuto il coraggio di dire alla mia ragazza, seppur può sembrare scontato è proprio la forza dell’amore che riesce a darci la forza di andare avanti e a sorridere, facendoci superare ostacoli e momenti bui”.

La canzone è una fresca esplosione di elementi diversi in cui sonorità pop s’intrecciano perfettamente con il rap, senza dimenticare il tema centrale, ossia le emozioni e i sentimenti con il quale GionnyScandal ha da sempre abituato il suo pubblico. Una melodia avvolgente scandita dal dolce suono di un pianoforte lascia spazio all’immaginario di GionnyScandal dando vita ad una canzone di grande impatto, a tratti struggente, che arriva dritta al cuore grazie ad un ritornello autentico e vincente che rimane nelle orecchie sin dal primo ascolto. Attraverso “Buonanotte “GionnyScandal si mostra per ciò che è veramente: un artista estremamente versatile e dotato di una sensibilità rara, un talento unico nella scena musicale contemporanea in grado di muoversi in diversi range, spaziando tra differenti generi e stili musicali.

Nel videoclip del brano, abilmente diretto da Mattia di Tella, protagonista è la storia d’amore di una giovane coppia che finalmente ritrova la pace dopo un periodo di rottura. Nella clip anche GionnyScandal che con la sua inseparabile chitarra intona “Buonanotte” in una magnifica location con vista lago, ripercorrendo la storia dei due innamorati.