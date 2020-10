Giro d'Italia: Dowsett trionfa a Vieste

(Repubblica.it)

- Alex Dowsett vince in solitaria l'ottava tappa del Giro d'Italia 2020 Giovinazzo-Vieste di 200 km. Il ciclista britannico si è reso protagonista di un capolavoro tattico e non solo di cuore, staccandosi dagli inseguitori a 15 km dal traguardo fissato sul lungomare della città garganica. Il 32enne corridore della Israel - Start Up Nation con il tempo di 4h' 50' 09" ottiene la seconda affermazione in carriera nella corsa rosa. La prima vittoria risale alla Gabicce Mare - Saltara, ottava tappa del Giro d'Italia 2013.