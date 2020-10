Migranti: Tateo, inaccettabili fughe da Rhapsody

BARI - “La tentata fuga di alcuni immigrati dalla nave Rhapsody attraccata al porto di Bari è solo l’ultima di tante situazioni inaccettabili e pericolose che il Governo obbliga gli italiani a sopportare. Alcuni tra gli 805 passeggeri sono infatti positivi al coronavirus e una loro eventuale fuga incontrollata nel nostro territorio rappresenta un pericolo per tutta la comunità Barese, il che è assolutamente inaccettabile”. Queste le dichiarazioni di Anna Rita Tateo, deputata pugliese della Lega, che aggiunge: “da parte nostra totale solidarietà agli agenti delle forze dell’ordine, uomini e donne chiamati ad operare nel caos e abbandonati dalle istituzioni”. “Gli italiani non possono più tollerare una gestione confusionaria e incoerente dell’emergenza covid, con multe fino a 1000 € per il cittadino che non mette la mascherina all’aperto ma nessuna sanzione per i clandestini che sbarcano positivi e tentano la fuga” conclude Tateo.