'I linguaggi della realtà': domani la presentazione della nuova Stagione di teatro e danza di Comune di Bari e TPP

BARI - Sarà presentata domani, giovedì 22 ottobre, alle ore 11, nell’atrio di Palazzo di Città, la nuova Stagione teatrale e di danza di Bari (Comune di Bari-Teatro Pubblico Pugliese) dal titolo “I linguaggi della realtà”.All’incontro con la stampa interverranno il sindaco Antonio Decaro e l’assessora alle Culture e Turismo Ines Pierucci e, per il Teatro Pubblico Pugliese, la consigliera di amministrazione Maddalena Tulanti, il direttore Sante Levante e la responsabile delle attività teatrali Giulia Delli Santi.Parteciperanno in collegamento il direttore di Radio 3 Marino Sinibaldi, lo scrittore Nicola Lagioia e il regista Andrea Baracco.La conferenza sarà trasmessa anche in diretta social sulla pagina Fb ufficiale del Teatro Pubblico Pugliese https://www.facebook.com/teatropubblicopugliese/.