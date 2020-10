Italia- Moldavia finisce 6 a 0: bis di ElSha e Caputo-gol all'esordio

(credits: Nazionale Italiana di Calcio Fb)



- In vista della doppia sfida di Nations League contro Polonia (domenica) e Olanda (mercoledì 14), l’Italia di Roberto Mancini, in amichevole con la Moldavia, dà vita ad una prestazione spettacolare e vincente portando a casa non solo la vittoria, ma un convincete 6-0 frutto di un ottimo gioco di squadra che soddisfa totalmente il C.T. e fa ben sperare per la Nations League.Per gli uomini di Roberto Mancini è stato tutto molto facile. Gli Azzurri hanno dominato dal primo all’ultimo minuto divertendo e divertendosi. Il primo tempo degli Azzurri è stato letteralmente con i gol di Cristante e dell'esordiente Caputo che si regala così la gioia dell’esordio con rete. Spazio, poi, alla doppietta di El Shaarawy. Da registrare, tra le due reti di El Shaarawy, l’autogol di Posmac. Nella ripresa, gli Azzurri continuano a dominare e sul tabellino dei marcatori si aggiunge anche Berardi."Qualche difficoltà all'inizio l'abbiamo avuta, come era prevedibile. Poi ci siamo sbloccati. La mentalità è buona, abbiamo giocato nel modo giusto”, ha dichiarato Mancini nel post partita ai microfoni di Rai Sport. Il C.T., poi, promuove Berardi, Locatelli e Caputo lasciando, per quest’ultima, la porta aperta in vista di una convocazione per l’Europeo.