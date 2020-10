Il Bari vince 3-2 in trasferta con la Cavese: decisiva la doppietta di Celiento

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari ha vinto 3-2 in trasferta con la Cavese nel turno infrasettimanale di Serie C. Nel primo tempo il Bari va vicino al gol due volte con Antenucci. Marras non concretizza una favorevole occasione. La Cavese sfiora la rete con Senesi. Al 23 'il Bari passa in vantaggio con Celiento di testa. Antenucci sfiora il raddoppio . Per la Cavese Nunziante non inquadra la porta. Nel secondo tempo il Bari insidioso con Lollo.Al 15'pareggia la Cavese con De Paoli su rigore dato per un fallo di Perrotta su Cuccurullo. I campani propositivi con Montaperto.Al 35' il Bari torna in vantaggio con Antenucci tiro di destro .Al 41'pareggia la Cavese con Cuccurullo tiro al volo. Al 44'Celiento realizza la rete del successo del Bari di testa. Nella quarta giornata di andata i biancorossi giocheranno domenica 11 Ottobre alle 15 in trasferta con la Viterbese.