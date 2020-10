Juventus, Fabio Paratici confermato uomo mercato dall'assemblea degli azionisti

(Credits - Official Juventus)

FRANCESCO LOIACONO - Fabio Paratici è stato confermato come uomo mercato della Juventus. Lo ha deciso l’assemblea degli azionisti che si è riunita a Torino. Sarà anche il responsabile della comunicazione tra la società bianconera e la prima squadra. Stefano Bertola nominato Responsabile Area Business.

Andrea Agnelli scelto come Executive Chairman. Federico Cherubini Football Director. Giorgio Ricci ha avuto la carica di Chief Reveneu Officer. Il Presidente della Juve Andrea Agnelli ha dichiarato: “Paratici Cherubini e Nedved hanno la mia fiducia. Dell’ex allenatore della Juventus Maurizio Sarri ho un ottimo ricordo. Con lui abbiamo vinto il nono scudetto consecutivo e sono molto contento di questo. Ma con lui e lo spogliatoio della Juve non si è formata la giusta alchimia per proseguire. Con il nuovo tecnico Andrea Pirlo l’obiettivo è vincere il decimo scudetto consecutivo”.