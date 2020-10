La leggenda della spada miracolosa di Serranova

Le spade ritenute magiche, nel folklore e lella mitologia, sono numerosissime, e la più famosa è senza dubbio Excalibur, arma che secondo il mito sarebbe appartenuta a Re Artù. Inutile dilungarsi sul personaggio sopra citato, celeberrimo protagonista di mille leggende, romanzi e films di indiscutibile successo.Ciò che probabilmente molti di voi non sanno è che anche in Puglia si cela una spada miracolosa. Vicino al Castello di Serranova (frazione Serranova, appartenente al comune di Carovigno - BR), è presente una cappella a navata unica, risalente al XVII secolo, all’interno della quale è custodito il famoso “Crocifisso di Serranova”, anch’esso considerato miracoloso e legato ad un’interessante leggenda.Accanto ad uno dei tre altari interni della cappella, e precisamente quello posto vicino al Crocifisso di Serranova, si trova una spada protagonista di un fatto sensazionale, divenuto una delle leggende pugliesi più affascinanti.Si narra che, ai tempi in cui i Turchi erano soliti invadere l’Italia meridionale e mettere tutto a ferro e fuoco, giunti in un piccolo borgo abitato per lo più da contadini, iniziarono ad uccidere gran parte degli abitanti.A quel punto, il popolo ormai decimato e straziato iniziò a pregare intensamente chiedendo un aiuto divino.Improvvisamente una spada iniziò a brillare, si animò, e come dimostrazione della sua potenza e della potenza della fede cristiana tagliò la testa ad uno dei soldati nemici, con un solo fendente. L’esercito turco, preso atto del prodigio, battè in ritirata immediatamente, e la spada fu custodita dal popolo all’interno della chiesa.