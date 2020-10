La leggenda di Giacobbo e l'esercito di fantocci

– Alcune leggende traggono origine da narrazioni fantastiche, create per spaventare i fanciulli e tenerli alla larga dai numerosi pericoli che si potevano celare all’interno di una caverna, di un rudere, o nelle prossimità di pozzi e precipizi. Altre volte, però, dietro alle affascinanti leggende pugliesi si nascondono fatti realmente accaduti, probabilmente romanzati nel corso dei decenni, ma ricchi di quel fascino che rende immortali tali narrazioni. È proprio questo il caso della leggenda di Giacobbe e l’esercito dei fantocci, una storia legata alla città di Ginosa (TA).Si narra che un astuto e discolo ragazzo, di nome Giacobbe ovviamente, avesse trovato il modo di arricchirsi facilmente, assalendo le carovane dei viaggiatori e derubando li di tutti i loro averi, emulando le gesta dei briganti.Il territorio che circondava Ginosa era molto impervio, ricco di folti boschi che creavano, soprattutto durante le fredde e nebbiose serate invernali, lo scenario adatto per l’astuto stratagemma ideato dal giovane Giacobbe.Questo, per rendere più credibile il suo operato, avrebbe avuto la brillante, o perfida idea, di creare un esercito di fantocci, che nascosti tra la vegetazione e confusi tra la nebbia, terrorizzavano i poveri viandanti, che si sentivano circondati e sconfitti, e che quindi evitavano di opporre resistenza consegnando le loro ricchezze.Un giorno, due astuti fratelli del posto, armati di veri fucili – non di fucili finti come quelli di cui erano armati i fantocci del finto brigante – tesero un agguato al furfante, volendo porre fine una volta per tutte alle sue malefatte.Uno dei due fratelli si finse un viandante, mentre l’altro si posizionò alle spalle di Giacobbo e del suo esercito di fantocci. Quando l’assalitore saltò fuori ed iniziò la sua commedia per farsi consegnare il bottino, i due fratelli scoppiarono a ridere, facendo notare a Giacobbo di essere stato scoperto, e di trovarsi con ben due fucili veri puntati addosso.Come andò a finire nessuno lo sa per certo, anche perché questa leggenda sembra non avere molte fonti a parte alcune narrazioni orali e la presenza su alcuni portali turistici.Personalmente mi piace pensare che il povero Giacobbo, ormai smascherato, abbia avuto una buona dose di bastonate e nulla di più, poiché un’esecuzione stonerebbe con il tono ironico della stessa leggenda.Come ripeto sempre, non c’è angolo della nostra bella Puglia che non custodisca una leggenda affascinante e meritevole d’attenzione.