"La vera emergenza è questo Governo": indaga la Digos

- Uno striscione con scritto "La vera emergenza è questo Governo" è apparso davanti al Palazzo della Regione a Lecce, in Via Aldo Moro. Sul caso è intervenuta la DIGOS, che ha sequestrato lo striscione che ha come firma un tricolore. Lo striscione, apparso in altre città d'Italia, sarebbe riconducibile secondo le autorità a gruppi di destra, che protesterebbero contro gli ultimi decreti e la politica migratoria dell'esecutivo, ed avrebbero diffuso un comunicato anonimo: "La vera emergenza è un governo nato da un inciucio e non votato dagli italiani, che per governare e per non dare la parola di nuovo ai cittadini preferisce terrorizzarli, imbavagliarli e metterli gli uni contro gli altri. Un governo abusivo che ha lasciato famiglie senza stipendi, che nonostante la crisi economica chiede tasse a imprese e commercianti, che ha millantato miliardi da Bruxelles con il Recovery Fund e che invece non ha ancora ricevuto un euro da quell’Unione Europea che non vede l’ora di farci firmare il Mes per metterci la Troika in casa. Un governo che trova i soldi per sanare clandestini, che toglie le multe alle Ong ma continua a tassare gli italiani, un governo che ti impone la mascherina all’aperto, che ti dice in quanti puoi celebrare il tuo matrimonio o il tuo funerale per poi spalancare porti a centinaia di immigrati, gli stessi stipati e ammassati nei centri di accoglienza”.