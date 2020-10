Lonely Planet premia Alberobello: i trulli tra i 500 luoghi più belli del pianeta

SYDNEY - Alberobello tra i 500 luoghi più belli del pianeta e per la precisione al 273mo posto nel mondo e al 15mo tra le migliori città italiane. Lonely Planet premia la Capitale dei trulli inserendo il paese patrimonio dell’Unesco nella classifica del mondo 2020. La casa editrice australiana, che è specializzata in guide turistiche ed è punto di riferimento per i viaggiatori, ha premiato Alberobello nella raccolta annuale delle 500 destinazioni «più emozionanti, memorabili, interessanti del pianeta classificate in ordine di attrattiva», come scrivono nella prefazioni i curatori del volume. Alberobello insomma entra nell’elenco ideale dei luoghi da visitare almeno una volta nella vita. Com’è nata la classifica? Sono state riunite tutte le mete delle guide Lonely Planet che gli autori avevano segnalato come «da non perdere». Tra migliaia di proposte è stato poi selezionato un elenco più ristretto e la community Lonely Planet ha votato le 20 destinazioni preferite da ciascuno. Contando i voti si è giunti a un punteggio per ognuna delle top 500.Tra queste c’è anche Alberobello che quest’anno ottiene un altro prezioso riconoscimento dopo essere stata premiata a luglio come «Destinazione family friendly 2020» dalla piattaforma di case vacanze per famiglie «Vrbo». Alberobello infatti ha vinto nella sezione campagna con il 93% dei consensi risultando anche la località più votata in assoluto rispetto alle altre due vincitrici (Canazei per la montagna e Tropea per il mare). A dicembre 2019, inoltre, la Capitale dei trulli era risultata la meta più gettonata (insieme a Folgaria) per le vacanze di Natale in un sondaggio tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Alberobello accoglie ogni anno 2 milioni di turisti di cui il 48% stranieri e negli ultimi tempi le presenze sono state sempre in crescita. Nell’estate 2019 hanno avuto un incremento di 12mila unità a giugno rispetto al 2018 sfiorando le 30mila a luglio e 44mila ad agosto. E negli ultimi mesi, nonostante il difficile periodo di ripresa dopo il Covid-19 turisti e visitatori sono tornati a riempire i vicoli del rione Monti con numeri quasi inaspettati, data l’emergenza. Alberobello da giugno ad oggi ha anche attirato tanti vips italiani, da calciatori, a pallavolisti, ad attori e cantanti (tra cui). L’ultima ad arrivare qualche giorno fa è stata«Questo risultato è stato raggiunto in collaborazione con tutta la Comunità che ha il privilegio di vivere in questo mondo incantato e con gli operatori del settore che con grande dedizione impegno ogni giorno lavorano affinché Alberobello sia terra di accoglienza e di apertura al mondo. Sono gli stessi operatori ad affermare che la scorsa estate è stata la migliore di sempre conferma della qualità dell’offerta turistica che durante la prima e la seconda amministrazione abbiamo portato avanti in modo corale e che ci hanno fatto diventare il simbolo della Puglia del mondo per ogni generazione». Il riconoscimento di Lonely Planet è stato anche applaudito dal sindaco di Bari e presidente Anci,che in un post su instagram ha scritto: «E’ un motivo di orgoglio per tutti noi perché significa migliorare l’attrattività turistica e generare nuove economie di cui non beneficia solo Alberobello ma tutti i Comuni della città metropolitana».