Napoli-Atalanta 4-1: prova spettacolare degli uomini di Gattuso

- Il ritorno del campionato di Serie A dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, regala una vittoria importantissima al Napoli che, allo stadio San Paolo, batte l'Atalanta 4-1. Quella degli uomini di Gattuso è una partita spettacolare che chiudono la partita già dopo i primi 45 minuti. Una prestazione eccellente, divertente e spettacolare quella della squadra partenopea che lancia un segnale importante al campionato dopo la sconfitta a tavolino con la Juventus e il punto di penalità.Il Napoli non perde tempo e mostra la propria forza nel primo tempo. In soli sette minuti chiude definitivamente il match andando subito sul 3-0 grazie alla doppietta di Lozano e alla rete di Politano. Il poker arriva nel finale e porta la firma di Osimhen, al suo primo gol in Serie A. Nella ripresa l'atalanta cerca di riaprire il match, ma il Napoli controlla bene abbassando la guardia solo in occasione del gol della bandiera degli avversari che porta la firma di Lammers. Il match termina 4-1 per gli uomini di Gattuso. Gasperini torna a Bergamo con il primo stop in campionato.