Nasce Rete Confidi Puglia

BARI - Il Sistema dei Consorzi di Garanzia Fidi Pugliese si arricchisce di una nuova e strategica presenza: la neo costituita RETE CONFIDI PUGLIA, nata dalla volontà condivisa di Artigianfidi Puglia, Confidi Confcommercio Puglia, Fidit e L Artigiana Cooperativa di Garanzia, espressione delle rispettive Associazioni di Categoria Confartigianato, Confcommercio e Confindustria.Francesco Sgherza, Presidente di Confartigianato Puglia, anche a nome di Michele Facchini e Corrado Brigante, rispettivamente Presidente di Artigianfidi Puglia e L’Artigiana Cooperativa di Garanzia di Lecce, ha sottolineato l’importanza storica delle decisioni assunte e la visione strategica connessa a questa progettualità, anche in ottica di possibili future e maggiori sinergie fra i promotori della Rete.Nicola Didonna, Presidente di Fidit e Paolo Castellana, Presidente di Confidi Confcommercio Puglia, hanno a loro volta evidenziato l’importanza strategica della Rete non solo per la gestione di Fondi Regionali ma anche quale strumento di accentramento di competenze tecniche/professionali volte allo sviluppo e all’innovazione dei Confidi e dei rispettivi prodotti da offrire alla vasta platea delle mPMI pugliesi.La Regione Puglia, a conferma della sua vocazione per la sperimentazione di soluzioni innovative in ambito creditizio, ha emanato a fine luglio un apposito Bando finalizzato alla concessione di garanzie consortili a favore di operazioni di credito attivate da micro e piccole imprese, esclusivamente per il tramite di piattaforme di Lending.La Rete Confidi Puglia, grazie a questo nuovo strumento creditizio, innovativo per la concessione delle garanzie consortili a fronte di operazioni di credito attivate esclusivamente da piattaforme di Lending, offrirà alla vasta platea delle mPMI pugliesi una soluzione alternativa al credito bancario tradizionale, garantendo finanziamenti fino ad un massimo di € 30.000,00, a condizioni economiche vantaggiose e con tempi di istruttoria ed erogazione assolutamente ridotti.