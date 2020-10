Pierpaolo Lauriola: il cantautore pugliese pubblica il nuovo singolo 'Le nostre fragili certezze'

Torna ad emozionarci la musica del cantautore pugliese Pierpaolo Lauriola che ha pubblicato il video del nuovo singolo 'Le nostri fragili certezze' tratto dall'ultimo album di inediti 'Canzoni scritte sui muri'. Sorretto da un ritmo incalzante, il cantautore racconta la “giostra. di paura e di coraggio” in cui siamo ormai quotidianamente immersi, alla ricerca di un lenimento per tutte le cicatrici, mentre i giorni che passano sono “canini che mordono forte”.

La regia del video è di GRAHAM ROBINSON con la collaborazione della coreografa NATALIE SU ROBINSON. Un’ambientazione urbana e attori giovani sono in primo piano in un video notturno ma ricco di freschezza, con sorrisi rubati e qualche evoluzione in skateboard.

“Questa canzone parla di due persone che cercano una strada comune. Mi è stata ispirata da una vicenda personale. Nel testo della canzone si parla di accettazione e di fiducia. C’è una frase della canzone che dice: In quei giorni giocavamo a segnare il confine tra chi credevamo di essere e chi eravamo davvero. Questa frase può rappresentare bene il periodo recente che abbiamo vissuto. Possiamo diventare davvero migliori di prima?”

Pierpaolo Lauriola è nato a Manfredonia nel 1975. Inizia a scrivere e a suonare la chitarra nei primi anni novanta. Dopo una parentesi bolognese al Dams si trasferisce a Milano dove attualmente vive.

Come solista ha pubblicato tre album di inediti. Autore e compositore dai primi anni ‘90, ha suonato anche negli Eco, Five v. One, Catarsi e Pliskin.

Attraverso la musica ha supportato numerosi progetti sociali tra i quali l’apertura di un asilo nel quartiere popolare di Medina, al centro di Dakar, Amnesty International Italia con Amnesty in Rock, i bambini del Mozambico attraverso Humana People to People, e la dodicesima edizione di A Maggio A Baggio con il progetto Errare Humanum Est, Liberare tutti i sogni con uno speciale concerto con i detenuti del carcere minorile Beccaria.