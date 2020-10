Record di casi in Svezia

STOCCOLMA - La Svezia, unico Paese al mondo che non ha mai imposto il lockdown, ha registrato 1.870 nuovi casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero più alto dall'inizio della pandemia. Ma, secondo l’Agenzia della salute svedese, in primavera i casi sono stati molti di più, ma non sono stati registrati per la mancanza di test. Il record precedente di casi di Covid-19 era stato 1.698, registrato a fine giugno. I morti per Covid in Svezia, dall'inizio della pandemia, sono 5.918.