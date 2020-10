Ssc Bari, il trittico della verità inizia da Monopoli

(credits: Ssc Bari Fb)







In attesa del secondo, fissato alle ore 17.30 di domenica 1 novembre allo Zaccheria contro il Foggia, e con di mezzo la gara interna con il Catania in programma alle ore 21 di lunedì 26 ottobre, il Bari affronterà una compagine che, galvanizzata dal pareggio per 1-1 in casa della Turris, punterà al ritorno alla vittoria fra le mura amiche a seguito delle precedenti sconfitte casalinghe contro il Teramo ed il Catania.





Di contro, il Bari dovrà confermare di essere quella squadra corsara in una sfida che sugli spalti del Veneziani sarà seguita da 600 tifosi del Monopoli e che sarà trasmessa in diretta sul Canale 13 dall'emittente televisiva Antenna Sud.

Quanto avranno giovato al Bari i 10 giorni di lunga e intensa preparazione dopo la sosta forzata per il mancato svolgimento del confronto interno con il Trapani, previsto per lo scorso 18 ottobre? La risposta a questa domanda arriverà a partire dalle ore 20.45 di mercoledì 21 ottobre 2020 dal Veneziani di Monopoli, dove i galletti affronteranno i biancoverdi di Beppe Scienza per il primo dei due derby pugliesi lontano dal San Nicola.