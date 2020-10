Lo spagnolo Rafa Nadal parteciperà al torneo di Parigi Bercy dal 2 all’8 Novembre e alle Atp Finals di Londra all’02 Arena dal 15 al 22 Novembre. Non giocherà il torneo di Vienna in Austria dal 26 Ottobre all’1 Novembre. Lo spagnolo numero 2 al mondo nella classifica Atp è in grande forma come ha dimostrato al Roland Garros dove ha vinto in finale contro il serbo Djokovic. Non andrà a Vienna sia per i rischi legati ai contagi del Coronavirus sia per prepararsi al meglio a Parigi Bercy e Londra.

Vuole chiudere il 2020 con altri prestigiosi successi ma dovrà continuare a dimostrare determinazione professionalità in campo e contrastare tennisti di grande livello tra cui il serbo Djokovic l’austriaco Thiem il tedesco Zverev e l’argentino Schwartzmann. E’ tra i migliori tennisti al mondo, specialista in particolare della terra rossa ma in genere trova qualche difficoltà nei tornei sull’erba.