Scozia: sconfitta nel derby per il Celtic Glasgow, la vittoria è dei Rangers

FRANCESCO LOIACONO - Il Celtic Glasgow avversario del Milan giovedì 22 Ottobre in Europa League ha perso 2-0 in casa con i Rangers nel derby di Glasgow. A decidere la partita due gol del difensore Connor Godson. La prima rete è stata realizzata al 9’ del primo tempo di testa su cross di Tavernier. Il raddoppio al 9’ del secondo tempo con un tiro di destro su passaggio di Davis. E’ stato il derby numero 421 della storia del calcio scozzese, il notissimo Old Firm.

Il Rangers allenato da Steven Gerrard è primo in classifica con 29 punti, 4 in più del Celtic, secondo a 25 dopo undici giornate nella Serie A della Scozia. Rangers e Celtic sono le due squadre che hanno vinto più scudetti in Scozia. Il Rangers ne ha ottenuti 54 e il Celtic 51.