Tennis: il torneo di Wimbledon si giocherà nel 2021

FRANCESCO LOIACONO - Il torneo di tennis di Wimbledon, l’unico del Grande Slam annullato nel 2020 per il Covid 19 si giocherà in ogni caso nel 2021, anche se ci dovesse essere ancora una grave situazione di pandemia. L’All England Club che ha stipulato l’assicurazione per l’annullamento di quest’anno con gli organizzatori del torneo, lo vuole fare disputare.

Ci sono tre opzioni per Wimbledon 2021, o con tutto il pubblico presente, o con un numero ridotto di spettatori o senza pubblico. Si svolgerà dal 28 Giugno all’11 Luglio del 2021. Da decidere ovviamente quanti dei più famosi campioni di tennis parteciperanno al torneo nella prossima stagione. La ceca Petra Kvitova invece, ha deciso che non parteciperà più a nessun torneo nel 2020 per le difficoltà incontrate negli ultimi tornei giocati. Ha dichiarato: “E’ stato il 2020 terribile per il Covid, spero che il 2021 sia migliore”.