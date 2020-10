FRANCESCO LOIACONO - Nella quinta giornata di andata di Serie B il Lecce pareggia 1-1 a Cosenza. La partita inizia alle 16 invece che alle 15 perché due calciatori dei salentini risultano positivi al Covid 19. Nel primo tempo la squadra di Eugenio Corini va vicina al gol con Paganini. I calabresi insidiosi. Carretta è pericoloso in area. All’11’ i salentini passano in vantaggio con Coda, tiro di destro. I pugliesi aumentano i ritmi del gioco. Al 22’ Coda si fa parare un rigore dal portiere Falcone concesso per un fallo di Idda su Paganini. Stepinski non concretizza una buona occasione. Al 40’ espulsi l’allenatore Corini e dalla panchina il difensore Rossettini per proteste.



Nel secondo tempo all’11’ il Cosenza pareggia con Gliozzi, tiro da pochi metri. La squadra di Marco Occhiuzzi continua a proporsi in attacco alla ricerca della vittoria. Bittante non inquadra la porta. Il Lecce in contropiede. Coda e Henderson creano difficoltà alla difesa dei calabresi. Mancosu e Pettinari sfiorano davvero di pochissimo la rete del successo. Secondo pareggio consecutivo dei salentini dopo quello per 2-2 in casa con la Cremonese nella quarta giornata. Sono quinti in classifica con 6 punti. Nella sesta giornata di andata il Lecce giocherà lunedì 2 Novembre alle 21 allo Stadio “Via del Mare” contro il Pescara. Gli abruzzesi hanno perso 2-0 in casa col Frosinone e sono ultimi a 1.