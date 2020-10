Serie C, il Bari travolge il Catania: al San Nicola finisce 4 a 1

(credits: Ssc Bari Fb)



- Nel posticipo valido per la settima giornata del girone C di serie C, il Bari si è imposto per 4 a 1 sul Catania al termine di una partita dominata. Gli ospiti si sono portati in vantaggio al 10’ grazie ad una goffa deviazione nella propria rete di Ciofani. I biancorossi, però, hanno trovato la forza per ribaltare il match, pareggiando i conti a fine primo tempo. Al 40’, dopo una bella azione personale, Di Cesare ha lasciato partire un tiro a giro che ha battuto l’estremo difensore avversario.Nella ripresa gli uomini di Auteri hanno dilagato. Al 50’ il difensore rossoblù Clayton ha deviato nella propria rete un cross di Marras. Al 63’ Montalto ha messo in rete da due passi, liberato da un passaggio di Antenucci. Citro ha firmato il quarto gol per il galletto. All'84' l’attaccante ha sbagliato un calcio di rigore, colpendo il palo, ma è stato bravo a mettere in rete la ribattuta.Con questa vittoria il Bari si porta ad un solo punto di distanza dalla vetta della classifica con una gara in meno rispetto alle avversarie.