Covid, Zullo: “I lockdown sono le misure dei governi incapaci"

BARI - “Il premier Conte che afferma che queste misure servono per arrivare sereni a Natale sembra Renzi quando diceva a Letta: ‘Enrico stai sereno’… con la differenza che Renzi illudeva una persona, Conte illude una nazione". Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.

"Con il Covid - prosegue Zullo -, così come per tutte le malattie diffusive trasmissibili per via aerea non si può essere né sereni né sicuri. Anche questa estate il presidente Emiliano propagandava la Puglia Covid-free, con il virus che, invece, circolava e con i risultati di oggi. Le chiusure, i lockdown, i coprifuoco non servono a stare sereni, servono a governanti incapaci che nullafacenti nel post-lockdown oggi non sanno come porre rimedio alla loro inerzia e scaricano sul popolo con le misure"."Servono regole, tecnici igienisti e di medicina del lavoro che devono valutare il rischio di diffusione e trasmissione Covid negli ambienti di vita e di lavoro, devono informare, formare e responsabilizzare e intervenire sugli eventi sentinella con i ramponi antigenici rapidi. Con questi DPCM si dà l'idea che a Natale sarà tutto finito, potremo fare festa ma il fuoco (il virus) cova sotto la cenere e coverà fino a quando non si sarà formata nella popolazione l'immunità di gregge per via naturale o per via artificiale attraverso il vaccino”, conclude la nota.