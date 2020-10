Serie D: Brindisi capolista del Girone H

- La vittoria casalinga del Brindisi 2-1 sul Nardò spodesta il Taranto dalla vetta del Girone H della Serie D 2020-2021. A nulla è valso il 3-1 in rimonta con cui gli ionici hanno espugnato il campo della Puteolana. A seguito di questi risultati che hanno contraddistinto la terza giornata dell'Interregionale, i rossoblù retrocedono al secondo posto della graduatoria in condominio con Casarano, Sorrento e Team Altamura, appaiati a 7 punti e a una lunghezza in meno dal Brindisi. E' l'epilogo di un turno che ha registrato il 2-1 del Bitonto sul Molfetta nel derby disputatosi al Degli Ulivi della città dei Santi Medici nel pomeriggio di domenica 11 ottobre 2020.