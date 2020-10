Carbonara di Bari riqualificata con l’urbanistica tattica

BARI - Domenica 11 ottobre a, in via Massari, all’interno della rassegnaè partito il progettopromosso da, atto a riqualificare dei vuoti urbani con interventi a basso costo, con uso dei colori e con la partecipazione attiva dei cittadini.[QUADRATUM] è questo il titolo del primo intervento di Urbanistica Tattica (tactical urbanism) a cura dell’architetto, che con le associazioni culturalie i cittadini hanno dato vita ad un vuoto urbano creatosi in seguito al crollo di un immobile, rendendolo luogo “vivo” di incontro e socializzazione.Questo esperimento sociale oltre che urbanistico rafforza il rapporto tra cittadino e territorio poiché essi stesso si sentirà protagonista della sua trasformazione.A breve è previsto il secondo intervento.