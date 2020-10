Serie A: il Verona ferma la Juve

(credits: Juventus Fb)

La Juventus si ferma ancora. Dopo il pareggio a Crotone, le speranze di vittoria dei bianconeri si sono infrante sulla solidità difensiva del Verona. All'Allianz Stadium gli uomini di Pirlo hanno pareggiato per 1 a 1 in rimonta. Dopo una rete annullata a Morata per fuorigioco, sono stati gli scaligeri a portarsi in vantaggio. Al 60’ Favilli ha calciato in rete di prima intenzione, servito in area da Zaccagni. La rete del pareggio porta la firma del subentrato Kulusevski. Al 77’ lo svedese, dopo un'azione personale, ha lasciato partire un tiro a giro che non ha lasciato scampo a Silvestri, regalando un punto alla sua squadra.