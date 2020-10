Stamattina a Palazzo di Città l'incontro di Decaro con il console generale di Georgia Andguladze

BARI - Questa mattina il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto a Palazzo di Città il console generale di Georgia, Vakhtang Andguladze. “Sono molto contento che, dopo Albania e Romania, anche la Georgia abbia deciso di aprire un Consolato generale a Bari - ha commentato Decaro a margine dell’incontro -. Questo non solo conferma l’importanza strategica della nostra città nei rapporti con i Paesi dell’Europa sud-orientale ma rappresenta al contempo l’opportunità di promuovere nuovi scambi commerciali ed economici in entrambe le direzioni”.Nel corso del colloquio sono stati affrontati i temi legati alla futura collaborazione sia con riferimento all’integrazione della numerosa comunità di onesti lavoratori georgiani sia in relazione al necessario contrasto dei fenomeni di devianza.