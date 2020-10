Tennis, Classifica ATP: Matteo Berrettini nono, Fabio Fognini sedicesimo

Tra le donne nella classifica WTA numero uno al mondo è l’australiana Ashleigh Barty. Seconda la rumena Simona Halep. Terza la giapponese Naomi Osaka. Quarta l’ americana Sofia Kenin. Quinta l’ucraina Elina Svitolina. Sesta la ceca Karolina Pliskova, settima la canadese Bianca Andreescu. Ottava la ceca Petra Kvitova. Per quanto riguarda le Italiane settantaquattresima Camila Giorgi, ottantatreesima Martina Trevisan e novantacinquesima Jasmine Paolini.

- Nella classifica mondiale ATP di tennis maschile numero uno è il serbo Novak Djokovic. Secondo lo spagnolo Nadal al quale non è bastato il successo al Roland Garros a Parigi per guadagnare la leadership del tennis mondiale. Terzo l’austriaco Dominic Thiem. Quarto lo svizzero Roger Federer. Quinto il greco Stefanos Tsitsipas. Sesto il russo Daniil Medvedev. Settimo il tedesco Alexander Zverev. Per quanto riguarda gli Italiani nono Matteo Berrettini, sedicesimo Fabio Fognini. Quarantaduesimo Lorenzo Sonego, quarantaseiesimo Jannick Sinner.