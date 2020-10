Tennis, Roland Garros: la polacca Swiatek trionfa a Parigi

FRANCESCO LOIACONO - La polacca Iga Swiatek ha vinto il torneo del Roland Garros di tennis donne a Parigi. Ha superato in finale 6-4 6-1 l’americana Sofia Kenin. Per la diciannovenne Swiatek primo titolo nella sua carriera di tennista. La ventunenne Kenin ha avuto problemi fisici nel secondo set.

Per la polacca è stata la seconda finale giocata in un torneo WTA dopo il ko nel 2019 a Lugano in Svizzera contro la slovena Polona Hercog. La Swiatek è la prima polacca della storia a vincere un torneo del Grande Slam. A Parigi in 7 partite la Swiatek ha consentito solo 9 game alle avversarie e non ha mai perso un set. L’ultima tennista a Parigi che non aveva mai perso un set era stata la belga Justine Henin nel 2017. La Swiatek ha vinto i 14 set giocati al Roland Garros. La polacca ha vinto 1,4 milioni di Euro in due settimane. Si è aggiudicata questo torneo senza essere tra le prime 10 teste di serie.