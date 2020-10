Serie A, calcio femminile: la Pink Bari sconfitta a Verona

FRANCESCO LOIACONO - Nella quinta giornata di andata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari ha perso 1-0 fuori casa contro l’Hellas Verona. Nel primo tempo le venete vanno vicine al gol con Madison Solow. La Pink propositva. Emelie Helmvall non inquadra la porta. Il Verona aumenta i ritmi di gioco. Irene Santi è pericolosa in area di rigore. Al 33’ il Verona passa in vantaggio con Asia Bragonzi su rigore dato per un fallo di Rafiat Folakemi Sule su Ana Jelencic. Ludovica Silvioni sfiora il pareggio per le pugliesi.

Nel secondo tempo il Verona con Asia Bragonzi va a un passo dal raddoppio. Noemi Manno non concretizza una buona occasione per la Pink. Emelie Helmvall crea problemi alla difesa delle venete. Il Verona in contropiede. Sofia Meneghin insidiosa. Sara Ketis e Francesca Soro per le pugliesi non riescono a capitalizzare al massimo la buona intesa con le altre calciatrici. Sconfitta immeritata per la Pink Bari. La squadra di Cristina Mitola è penultima in classifica con 3 punti. Nella sesta giornata le pugliesi giocheranno domenica 18 Ottobre a Bitetto contro la Juventus.