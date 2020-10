Udinese-Roma 0-1: Pedro regala la vittoria ai giallorossi

(AS Roma Fb)





Un gol arrivato al 55' e degno di un campione come Pedro, autore di una vera magia per la gioia di tutti i tifosi giallorossi. Prima della rete, grandi occasioni erano arrivate sui piedi di Dzeko per la Roma e di Lasagna per l'Udinese.



Dopo il vantaggio giallorosso, i bianconeri del Friuli hanno provato a pareggiare i conti. La Roma, invece, prova a chiudere definitivamente la partita, ma senza risultato. La parte finale della ripresa non regala grandi emozioni e a Udine finisce 1- 0 per gli uomini di Fonseca. Una vittoria firmata da un grande campione come Pedro che, dopo una carriera nel Barcellona e nel Chelsea, è approdato in giallorosso diventando il gioiello di cui Fonseca aveva bisogno e dai suoi piedi è arrivata la rete del vantaggio e della vittoria definitiva.

Dopo il pareggio contro la Juventus, la Roma porta a casa la vittoria battendo in trasferta l'Udinese. Agli uomini di Fonseca è bastata una rete di Pedro per portare a casa la prima vittoria in campionato dopo due pareggi consecutivi e conquistare tre punti importanti in trasferta.