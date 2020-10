Vaccini, Gemmato (FdI): "Puglia ancora in ritardo, medici imposibilitati ad effettuarne"

BARI - Il ritardo della Puglia nella consegna dei vaccini antinfluenzali è imbarazzante: nella regione del sud in cui il covid ha fatto più vittime, non si è in grado neppure di evitare o scongiurare la coesistenza del virus con quello influenzale stagionale. I medici di famiglia, oltretutto, rischiano di non riuscire ad organizzarsi per tempo oltre a dover affrontare disagi per le richieste da parte dei pazienti. Un mese fa ho presentato interrogazione in commissione Sanità della Camera dei deputati proprio per sollevare la necessità di accelerare i tempi di distribuzione del vaccino. Così il deputato di Fratelli d'Italia, segretario commissione Sanità alla Camera dei deputati e responsabile nazionale dipartimento Sanità di FdI.