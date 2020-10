Vertice centrodestra, Salvini: "Scelte condivise prossime Comunali. Preoccupati da ritardi Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2020 - "Stiamo vagliando tutte le possibilità a disposizione per le prossime elezioni Comunali. Non abbiamo fatto nomi, ci stiamo basando su identità e professionalità. Successivamente vaglieremo i profili migliori ed opereremo le nostre scelte. L'unica nostra preoccupazione, al momento, sono i ritardi sull'ambito economico comportati da un Governo che viaggia a rilento, fra votazioni in cui non si raggiunge il quorum e mancanza di idee". Così Matteo Salvini, leader della Lega, all'uscita del vertice del centrodestra che ha visto protagonisti anche Antonio Tajani e Giorgia Meloni.