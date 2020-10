VII edizione Network Internazionale Danza Puglia: domani la presentazione nell’atrio di Palazzo di Città

BARI - Domani, venerdì 16 ottobre, alle ore 11, nell’atrio di Palazzo di Città di Bari, l’assessora alle Culture Ines Pierucci interverrà alla presentazione della settima edizione del Network Internazionale Danza Puglia, formazione e sensibilizzazione dell’arte coreografica, sostenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali nel quadriennio 2018-2021.L’incontro con la stampa si terrà all'aperto in osservanza delle norme anti Covid e in concomitanza con la performance di Ezio Schiavulli “La Caravan Électrique”, che apre il DAB Festival, di Comune di Bari e Teatro Pubblico Pugliese, in programma poi fino a domenica 26.Alla presentazione interverranno Aldo Patruno, direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Michele Abbaticchio, vicesindaco della Città Metropolitana di Bari e sindaco del Comune di Bitonto, Francesca Pietroforte, consigliera alla Cultura della Città Metropolitana di Bari, Gemma Di Tullio, responsabile programmazione danza del Teatro Pubblico Pugliese, ed Ezio Schiavulli, coreografo e danzatore, direttore artistico del Network.