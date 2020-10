Vincite Lotto, ruota di Bari protagonista del concorso di sabato

ROMA - Ruota di Bari protagonista di ben nove delle dieci vincite più alte dell'ultimo concorso del Lotto di sabato 3 ottobre. Sulla ruota pugliesesono stati vinti oltre 3 milioni di euro, il 35% degli 8,7 milioni complessivamente assegnati nell'ultima estrazione. Il singolo premio più alto è finito a Loreto, in provincia di Ancona, pari a 39 mila euro per effetto del terno 11-31-48 proprio sulla ruota di Bari, ma sempre a Loreto vinto anche un altro terno (realizzato mettendo in gioco quattro numeri) da 14.625 euro, al quinto posto in classifica. Non è la prima volta che le Marche finiscono in testa alla classifica delle vincite più alte del Lotto: un mese e mezzo fa a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, fu centrato un premio da 67.500 euro per effetto di una quaterna sulla ruota di Roma, il più alto del concorso.

Secondo gradino del podio delle vincite più ricche di sabato 3 ottobre per i 27 mila euro vinti a Fasano, in provincia di Brindisi, grazie a un terno centrato sulla ruota di Bari mettendo in gioco cinque numeri, terzo posto per i 25 mila euro vinti a Tarquinia (VT) con l'ambo secco 11-31, sempre sulla ruota pugliese.

Il 10eLotto premia invece la provincia di Venezia, per l'esattezza San Donà di Piave, con oltre 40 mila euro per effetto di una estrazione frequente sulla quale sono stati punti soli 3 euro, vincita seguida dai 20 mila euro vinti a Taranto sempre con una estrazione frequente. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 3,07 miliardi di euro.