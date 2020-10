Stati generali Università a Taranto, partecipa anche Emiliano

TARANTO - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato questa mattina nella Prefettura di Taranto alla riunione degli Stati generali per l’istituzione di una università autonoma nel capoluogo jonico.“Una riunione molto importante, non solo per la facoltà di medicina di Taranto, che è una realtà e che verrà inaugurata il 12 ottobre insieme al corso di studio e insieme agli studenti che già si sono iscritti, ma per l’idea più ampia e complessiva di una vera e propria università di Taranto. Un salto di qualità che la Regione Puglia sta seguendo con grande attenzione e che costituisce un punto di arrivo rilevantissimo per una città che, attraverso la formazione di eccellenza, può riprendere il suo ruolo di città guida del Mediterraneo e soprattutto uscire dalla monocultura dell’acciaio, che, secondo il nostro punto di vista, deve avere proprio nella facoltà universitaria di Taranto una concreta alternativa”.Alla riunione in Prefettura ha partecipato, tra gli altri, anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mario Turco.