22-11-'20, derby per Foggia e Taranto

- Domenica di derby quella che animerà il calcio pugliese nel pomeriggio del 22 novembre 2020. Allo Zaccheria per la dodicesima giornata del Girone C della Serie C 2020-21, con fischio di inizio alle ore 15, il Foggia affronterà la Virtus Francavilla. I satanelli saranno chiamati a riscattare il 2-0 subìto a Teramo nel recupero disputatosi mercoledì 18 novembre. Il secondo e ultimo derby di Puglia riguarderà il Girone H di Serie D. Allo Iacovone, si recupererà Taranto-Brindisi, confronto valido per la sesta giornata del torneo di Interregionale 2020-21, e più volte rinviato a causa delle positività al Covid-19 rilevate tra le fila del club brindisino.