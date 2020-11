Posti sotto sequestro beni per oltre 3,5 milioni di euro. Maggiori dettagli in una conferenza stampa in mattinata.

BARI - Le Fiamme gialle di Bari stanno eseguendo un'ordinanza emessa dal gip con cui sono state disposte 15 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti (10 in carcere e 5 ai domiciliari) ritenuti responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e intestazione fittizia di beni, tutto aggravato dalla transnazionalità.