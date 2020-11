Tennis, ATP Finals: ok Zverev e Medvedev, sconfitta per Djokovic

FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta giornata delle ATP Finals di tennis maschile a Londra in Inghilterra il tedesco Alexander Zverev ha vinto in tre set, 6-4 4-6 6-3 in 2 ore e 11 minuti contro l’argentino Diego Schwartzman. Zverev ha fatto la differenza in positivo col forte servizio. Schwartzman ha spesso creato notevoli problemi al tedesco con precisi passanti di rovescio. Zverev eccellente con gli ace le volèè lo smash e il lungo linea.

Il russo Daniil Medvedev ha vinto 6-3 6-3 contro il serbo Novak Djokovic. Medvedev preciso col rovescio incrociato. Djokovic validissimo con i lob ma poco efficace col dritto. Tre doppi falli per il serbo. Dieci ace per il russo. Terza sconfitta in carriera per Djokovic contro Medvedev su sette confronti diretti giocati col tennista russo.