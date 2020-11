Bari, pubblicata sul sito del ministero la prima gara relativa al Parco della giustizia a Bari

BARI - Il sindaco di Bari,, ha commentato così la notizia della pubblicazione sul sito del Ministero della prima gara pubblica relativa alla progettazione del Parco della Giustizia di Bari: “La prima gara relativa alla fase preliminare della progettazione del “Parco della Giustizia di Bari”, indetta oggi dall'Agenzia del Demanio, è per noi una prima pietra simbolica di quella che sarà la più grande opera pubblica realizzata a Bari negli ultimi cinquantanni.Da quando abbiamo cominciato questo percorso, nel 2014, ci sono stati momenti di grande preoccupazione e sconforto, ma mai abbiamo pensato di mollare perché la giustizia è una funzione centrale e delicata per una comunità, e i luoghi in cui si svolge devono esserne degni e all’altezza. Il primo passo di oggi vorrei fosse dedicato a tutti gli operatori del sistema giudiziario, che anche nei mesi più difficili, quando hanno dovuto lavorare sotto una tenda, non hanno mai fatto mancare il loro impegno e la loro professionalità. Voglio ringraziare il Ministro Bonafede e tutti i dirigenti e i tecnici del suo dicastero che stanno dando corpo ad un progetto ambizioso che la città attende da anni”.