La gara di cartello della dodicesima giornata del Girone C della Serie C fra Bari e Ternana sarà trasmessa in chiaro da Cusano Italia Tv a partire dalle ore 17.30 di domenica 15 novembre, sul canale 264 del digitale terrestre. Il confronto in programma al San Nicola sarà preceduto da un lungo prepartita con inizio alle ore 16.30. Bari-Ternana sarà visibile anche sulla piattaforma di Eleven Sports.