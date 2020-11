- Nel primo sabato del DPCM che accredita temporaneamente la Puglia quale Zona arancione, in barba alle restrizioni imposte dal nuovo provvedimento governativo, via Sparano in Bari è risultata stracolma nella serata del 7 novembre, come documentato nella foto pubblicata su Fb da Antonio Decaro. Il primo cittadino barese, stizzito per l'accaduto, avverte: "Se i contagi a Bari dovessero aumentare, la Puglia sarà zona rossa".