Basket, Champions: l'Happy Casa Brindisi vince 92-81 col Darussafaka

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone H della Champions di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha vinto 92-81 in casa contro i turchi del Darussafaka. Primo quarto, Harrison 9-7 per i pugliesi. Ancora Harrison, 13-7. Thompson, 17-11. Tripla di Visconti, l’Happy Casa prevale 21-18. Secondo quarto, ancora Visconti 32-20 per la squadra di Frank Vitucci. Bell, 42-34. Harrison, Brindisi si impone di nuovo 46-38.

Terzo quarto, Thompson 50-38 Happy Casa. Andrews tiene in gara i turchi, ma 53-45 Brindisi. Perkins, 58-47. Di nuovo Perkins, 64-58. L’ Happy Casa trionfa 68-65. Quarto quarto, Visconti 74-68 per la squadra allenata da Frank Vitucci. Krubally, 76-72. Visconti, Brindisi vince questo quarto e 92-81 tutta la partita. Successo meritato per l’Happy Casa. Migliori marcatori, nei pugliesi Visconti 20 punti. Nel Darussafaka Andrews 26 punti. Nel prossimo turno l’Happy Casa Brindisi giocherà mercoledì 18 Novembre alle 18, 30 fuori casa contro gli spagnoli del San Pablo Burgos.