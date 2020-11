Serie C: pareggiano Foggia e Monopoli

- Fermo il Bisceglie per le 10 positività al Covid 19 e che hanno costretto al rinvio della trasferta in quel di Catania, la decima giornata del Girone C della Serie C 2020-21 ha registrato i pareggi del Foggia e del Monopoli. A seguito del pirotecnico 2-2 andato in scena allo Zaccheria con la Turris, i Satanelli si piazzano al settimo posto in classifica. Posizione di graduatoria inferiore per gli uomini di Scienza che al Veneziani, pareggiando per 1-1 con la Viterbese, scendono al tredicesimo posto della graduatoria del Girone C. I biancoverdi precedono di una posizione la Virtus Francavilla sconfitta per 1-0 dalla Ternana al Liberati. L'attuale capolista, rafforzando il primato del raggruppamento centromeridionale, con il +4 sul Bari (quarta vittoria esterna dei biancorossi con il 4-1 sul Potenza), affronterà la compagine biancorossa nel big match in programma al San Nicola alle 17.30 di domenica 15 novembre 2020.