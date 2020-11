Calcio: nel Vicenza cinque calciatori positivi al Covid

FRANCESCO LOIACONO - In Serie B cinque calciatori del Vicenza sono risultati positivi al Covid 19. Lo ha comunicato la società veneta. Sono il difensore Luca Barlocco, il terzino Pietro Beruatto il mediano Matteo Bruscagin l’attaccante Stefano Giacomelli e il libero Emanuele Padella. Sono asintomatici. Resteranno in quarantena a casa per dieci giorni.

Il gruppo degli altri calciatori resterà in isolamento fiduciario e se i risultati dei tamponi saranno negativi, potrà continuare ad allenarsi e a riprendere a giocare in campionato dopo la sosta del 14 e 15 Novembre. I cinque calciatori positivi saranno monitorati e seguiti ogni giorno dai medici del Vicenza fino alla loro guarigione.